Homem é encontrado morto dentro de carro na Ilha das Flores, em Porto Alegre

Um homem de 53 anos foi encontrado morto dentro de um carro na tarde deste domingo (13), na região do arquipélago de Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado na Rua do Pescador, na Ilha das Flores, por volta das 17h25min e apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo nas costas, na barriga e no braço direito. O homem tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.