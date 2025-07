Homem é condenado a 21 anos de prisão por morte de policial militar na zona sul de Porto Alegre

Um homem foi condenado nesta quinta-feira (10) pela morte do policial militar Luiz Carlos Gomes da Silva Filho, em 2016, na zona sul de Porto Alegre. O réu recebeu pena de 21 anos em regime fechado e foi encaminhado ao sistema prisional.

O caso aconteceu em julho de 2016 na Rua Florinha, no bairro Cavalhada. Na ocasião, o policial abordou um veículo Volkswagen Gol, suspeito de ter sido roubado.

Durante a abordagem, Filho foi alvejado com três disparos de pistola calibre nove milímetros . O soldado de 29 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no local.

De acordo com o Ministério Público, o grupo de jurados entendeu que o homem participou do crime e aceitou a denúncia com quatro qualificadoras: dissimulação, perigo comum, assegurar a impunidade de outros delitos e homicídio contra um policial militar em serviço.