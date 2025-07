Homem armado com uma faca é preso após tentar colocar mulher a força dentro de carro em Estância Velha

Um homem foi preso em flagrante por volta das 3h deste sábado (5) em Estância Velha . O homem de 39 anos estava armado com uma faca e tentava levar uma jovem de 19 anos à força para dentro de um carro . Em depoimento, ele afirmou ser ex-namorado da vítima . O caso aconteceu em frente a um bar na região central da cidade do Vale do Sinos.

Ao notarem a agressão, pessoas que estavam no local acionaram a Guarda Municipal. Com a chegada dos agentes, o homem entrou no carro e fugiu. O motorista seguiu pela contramão da Avenida Presidente Vargas em alta velocidade. Câmeras do sistema de videomonitoramento da cidade registraram toda a ação.