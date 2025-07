Guerra entre facções motivou ataque com três mortes na zona norte de Porto Alegre, segundo a polícia

Ataque a tiros ocorreu no bairro Rubem Berta, na zona norte da Capital. Marcos Pacheco / RBS TV

Um conflito entre facções criminosas é apontado pela Polícia Civil como a provável causa do triplo homicídio registrado no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 23h10min de terça-feira (22) na Rua Adelino Ferreira Jardim, perto da esquina com a Avenida Martim Félix Berta.

Outras quatro pessoas ficaram feridas na ocorrência. Segundo a Polícia Civil, dois dos mortos foram identificados: Nicolas Fagundes, 21 anos, e Cláudio Ribeiro da Silva, 53, ambos sem antecedentes criminais. A polícia não conseguiu identificar a terceira vítima do ataque.

— O local onde ocorreu o crime é conhecido como ponto de venda de drogas. Uma das vítimas (de homicídio) estava com várias porções de cocaína já separadas e fracionadas para venda. A provável motivação do crime é o conflito entre facções criminosas — afirma Daniel Queiroz, da 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) de Porto Alegre.

Segundo a investigação, os autores do crime efetuaram ao menos 30 disparos de pistola contra as vítimas do ataque e usaram um carro na ação. Ainda não há suspeitos e ninguém foi preso.

— Estamos apurando as informações de cada vítima, mas nem todas tinham relação direta com o tráfico de drogas e algumas não tinham antecedentes criminais. Há a possibilidade de que algumas delas estivessem na hora e no local errado — acrescenta Queiroz.

Entre os feridos pelos tiros está uma mulher de 41 anos, que está em estado estável no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Uma adolescente de 14 anos foi atendida e recebeu alta do Hospital Cristo Redentor. Um homem de 28 anos passou por um procedimento cirúrgico no Cristo Redentor e segue internado em estado estável. Não há detalhes sobre a identidade e o local de atendimento do quarto baleado.