Golpistas usam a marca Netflix para roubar dados pessoais e dinheiro de vítimas; entenda

Link leva a um site falso com endereço semelhante ao oficial.

Criminosos estão utilizando o streaming da Netflix para aplicar golpes em vítimas pelo país. A armadilha envolve o roubo de dados pessoais e transações fraudulentas via Pix . A fraude foi identificada pela empresa de segurança digital ESET. As informações são da TechTudo .

A ação começa com o envio de um e-mail que informa um suposto problema no pagamento da assinatura da Netflix. A mensagem afirma que o serviço foi cancelado e orienta o usuário a clicar em “REINICIAR ASSINATURA”. O link leva a um site falso com endereço semelhante ao oficial. A ação virtual é conhecido como "phishing".