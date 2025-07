Golpistas se passam por advogados para fazer vítimas no RS; polícia prende suspeitos no Ceará

Cinco pessoas foram presas no Ceará. Polícia Civil / Divulgação

Uma série de casos do chamado golpe do falso advogado levou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul a rastrear um grupo criminoso suspeito de estar por trás dessa fraude. Na manhã desta quarta-feira (2), são cumpridos sete mandados de prisão no Ceará, além de outras ordens judiciais de busca e apreensão em Minas Gerais e Santa Catarina. Até as 7h, seis pessoas haviam sido presas.

A investigação do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos busca desarticular esse grupo, suspeito de ter se especializado nesse tipo de trapaça. A quadrilha é investigada por estelionato, falsificação de documentos e falsa identidade. Crimes cometidos, segundo a investigação, para concretizar o golpe, no qual se passavam pelos advogados das vítimas (leia abaixo como funciona).

— Para a prática dos crimes, eles usavam tanto do nome quanto dos logos dos escritórios. Para convencer as vítimas, mandavam fotos dos advogados atuando em audiências, se fazendo passar pelo advogado, dizendo que estavam trabalhando e não podiam atender chamada de vídeo naquele momento — detalha o delegado João Vitor Herédia, da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos.

Ainda no ano passado, começaram a chegar à polícia diversos relatos de advogados, que tiveram os nomes, imagens e logomarcas usados pelos golpistas. Em parte dos casos, clientes dos escritórios chegaram a ser lesados, pagando quantias aos golpistas. Os estelionatários se passavam pelos advogados ou por funcionários deles e ludibriavam os clientes, após obterem dados sobre ações, geralmente envolvendo aposentadorias.

Os golpistas afirmavam que a vítima havia ganhado a ação, se passando pelo advogado dela. No entanto, para receber o montante, seria necessário arcar com custas, como impostos ou outros.

— O valor que era demandando dependia do quanto a vítima teria para receber em seus processos reais. Algumas vítimas tiveram prejuízo maior, de R$ 10 mil a até R$ 20 mil — afirma o Herédia.

— Temos inúmeras vítimas, muitas do Estado, e, justamente por isso, a Polícia Civil tem núcleo exclusivo trabalhando nessa temática. E vamos ser incisivos com diversas operações contra esses golpistas — afirma o diretor do departamento, delegado Eibert Moreira Neto.

Grupo de fora do RS

A polícia conseguiu identificar 15 suspeitos no Ceará, um em Santa Catarina e um em Minas Gerais. Destes, estão sendo executadas ordens de prisão contra sete suspeitos, que residem no Ceará, Estado de onde o golpe era coordenado.

Um dos integrantes presos nesta manhã é um homem de 44 anos, de Fortaleza, responsável por criar meios para prática dos crimes, além de controlar financeiramente os valores obtidos com a fraude.

— Entre os principais investigados, está esse que criava grande parte dos meios logísticos, como contas bancárias, operações financeiras e recebia valores. Eles usavam tanto dados públicos, de todos os tribunais, como também dados vazados, obtidos ilicitamente — diz Herédia.

Outros membros da quadrilha desempenhavam funções como logística ou vinculadas à área financeira. Além das ordens de prisão preventiva, são cumpridos durante a Operação Falso Patrono 18 mandados de busca e apreensão, com intuito de localizar novas provas e elementos que auxiliem na investigação.

— A dica que a gente dá é sempre desconfiar de facilidades. Temos reiterado inúmeras vezes que as pessoas precisam desconfiar sempre quando se depararem com três situações: contato com pessoas desconhecidas oferecendo facilidades, e essa facilidade sempre tem de ser aproveitada com urgência. Precisamos acender imediatamente o sinal de alerta porque é golpe — alerta o delegado Eibert.

A operação

A ação leva o nome de Falso Patrono, em alusão à forma como os criminosos se faziam passar por advogados gaúchos e buscavam dar credibilidade ao golpe por meio da falsificação de suas informações e documentos. Participam da ação cerca de cem policiais civis dos quatro Estados.

— Importante salientar que esse excelente trabalho do Departamento de Repressão dos Crimes Cibernéticos, que tem atuado contra tais crimes, e tem uma atuação inclusive em outros Estados, como é o caso dessa operação de hoje. Importante também a divulgação desse trabalho e das operações policiais com caráter de prevenção, a fim de que as pessoas não sejam vítimas desse tipo de golpe, assim como de outros golpes — diz a delegada Adriana Regina da Costa, subchefe da Polícia Civil do RS.

Como funciona o golpe