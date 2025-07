Golpistas estariam cobrando dinheiro para exames de pacientes internados em Santa Maria

A Polícia Civil investiga um golpe aplicado em familiares de pacientes internados na UTI do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo , em Santa Maria . As vítimas estariam sendo coagidas a transferir valores para a realização de exames e procedimentos. Foram pelo menos dois casos confirmados em três tentativas de golpe.

Conforme o registro de ocorrência, uma das vítimas recebeu uma ligação, de uma pessoa se passando por médico do hospital, solicitando R$ 3 mil para a realização de um exame de urgência. A pessoa enviou fotos do registro interno do hospital, de internação do paciente, e falou que o valor seria ressarcido pelo plano de saúde em até 40 horas. A mulher conseguiu transferir R$ 2,4 mil para uma chave Pix, que seria de uma suposta médica.