Criminosos pagam para o Google e enviam armadilhas para obter dados de vítimas; saiba como se proteger

Criminosos apostam em e-mails patrocinados para aplicar novos golpes em vítimas pelo país. Em um dos casos, os alvos recebem um e-mail com a logo dos Correios, identificação do "Portal Encomendas" e a mensagem de que um suposto pedido está pendente.

No entanto, trata-se de um e-mail impulsionado pelo Google, mediante o pagamento dos golpistas. A mensagem diz que existe uma encomenda, que aguarda regularização. Junto com a mensagem há um link para iniciar a suposta liberação do produto. Ao clicar no link, a vítima é direcionada para um endereço.