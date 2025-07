Golpe das "antenas falsas" dispara milhares de mensagens por SMS; entenda

O alerta chega pelo celular: "Compra aprovada no valor de R$ 1,7 mil. Não foi você? Ligue imediatamente para cancelar" . Outro exemplo comum é o aviso de empréstimo autorizado de R$ 2,5 mil. Nenhuma das situações é verdadeira.

As mensagens até têm aparência legítima. Usam nomes de bancos ou grandes empresas e induzem vítimas a entrar em contato com falsas centrais de atendimento. O golpe, conhecido como "antenas falsas" , tornou-se uma preocupação para autoridades brasileiras, segundo o g1 .

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), criminosos instalam equipamentos improvisados em apartamentos de prédios altos, especialmente em áreas movimentadas e com maior poder aquisitivo.

Esquema aproveita imóveis alugados

— Eles alugam apartamentos por curtos períodos, instalam esses equipamentos improvisados e disparam mensagens falsas com links perigosos ou números fraudulentos. É uma estrutura bem caseira e simples, mas com grande alcance — detalha Scacabarozi.

As vítimas não têm como evitar a conexão rápida com a antena falsa, que ocorre automaticamente por poucos segundos, tempo suficiente para receber as mensagens fraudulentas.