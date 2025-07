"Faz meia hora que mataram mais um": apesar de reforço na segurança, assassino volta a agir; ouça o 4º episódio de "O Maníaco do Cassino"

Brenda, sobrevivente do serial killer, reconhece maníaco no quarto episódio, que chega nesta terça ao Spotify e ao Youtube. Arte GZH / Arte GZH

26 de março de 1999. No dia da abertura oficial da Festa do Mar, principal evento turístico do Cassino, no litoral sul gaúcho, com a cidade vigiada por mais 500 agentes de segurança, são mortos, nos molhes da barra, o gerente de vendas Silvio Luiz Klemberg Ibias, 36 anos, e a professora Adriana Nogueira Simões, 28. É o quarto casal atacado pelo serial killer que aterrorizou a região no final da década de 1990.

A ousadia do assassino e as reações da população e da polícia são narradas no quarto episódio do podcast "O Maníaco do Cassino", que chega nesta terça-feira (8) ao streaming.

Uma produção original Zero Hora em seis episódios, o podcast tem seus capítulos disponibilizados semanalmente no streaming (veja abaixo como ter acesso ao conteúdo completo e extras).

Neste quarto programa, a preocupação crescente com a violência na cidade do litoral sul gaúcho é resumida em uma fala do então prefeito, Wilson Branco, após reunião com a polícia:

— Faz meia hora que mataram mais um. Eu não posso ficar sentado, eu tô preocupado, eu sou prefeito da cidade mais violenta do Rio Grande do Sul no momento.

Episódio 4: A Sangue Frio

No hospital, a sobrevivente Brenda descreve o agressor e a polícia começa a prender suspeitos. Apavorada com mais um assassinato, a população de Rio Grande faz protestos por segurança e o governo reforça o policiamento na cidade. Mas o maníaco ataca de novo.

