Família teme que homem que entrou em coma após abordagem policial fique em estado vegetativo: "Sequelas muito grandes"

Nunes teve uma parada cardiorrespiratória e foi hospitalizado após ser alvo de abordagem policial no dia 24 de junho , no município de Guaíba, na Região Metropolitana. Além de ser imobilizado com um golpe de estrangulamento, conhecido como gravata ou mata-leão, ele sofreu um disparo de taser — arma de eletrochoque para incapacitação temporária, usada pelas forças de segurança.

— As sequelas neurológicas são muito grandes. Pelo que os neurologistas conversaram com a gente, ele teve apenas o tronco cerebral preservado, as demais partes do cérebro não. Se tu conversares com ele, não vai te responder, não vai conversar contigo, não vai abrir o olho ou mexer um braço — afirma o filho, Weverson Eduardo Fernandes Nunes, 23 anos.