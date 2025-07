Uma mulher de 33 anos foi alvo de operação da Polícia Civil, nesta terça-feira (15), por suspeita de atuar como falsa psicóloga em Porto Alegre e região. Entre os pacientes da suposta profissional, que não teve nome divulgado pela polícia, estão crianças e adolescentes com neurodivergências, incluindo transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).