Facção usava advogada para entregar drogas e celulares em prisões; operação prende 12 suspeitos

Uma advogada é investigada por atuar como fornecedora de drogas e celulares para detentos durante visitas em casas prisionais gaúchas. Ela é um dos alvos de uma operação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (10).

Segundo a investigação, a advogada era contratada por membros do grupo criminoso que é o centro da operação. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha.

Até as 8h , 12 pessoas haviam sido presas preventivamente. Com uma delas, que seria companheira de um integrante da facção investigada e que está preso, foram encontrados 240 pinos de cocaína, dinheiro e munição de uso restrito.

A advogada, que não teve o nome divulgado, já estava presa. Ela foi detida em flagrante duas vezes ao repassar itens para clientes no parlatório — local onde detentos e advogados se encontram.

No caso mais recente, no final de maio, a advogada foi flagrada entregando sacolas a um cliente na Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro. Na ocasião, foram apreendidos notebook, celular, 890 gramas de cocaína e mais de R$ 10 mil. Todos os itens estavam sendo repassados ao cliente. Ela está detida desde então.

A investigação deve seguir para identificar como era feito o pagamento para a advogada. Ainda não há dimensão de quantos clientes ela angariava com o esquema.

— Obviamente é uma prática comum. Talvez não só com os membros dessa organização, mas com outros detentos que estão presos no sistema penitenciário gaúcho — afirma o delegado Joel Wagner, responsável pela operação.