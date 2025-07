Ex-vereadores de Estância Velha são condenados por improbidade administrativa

Seis ex-vereadores de Estância Velha , no Vale do Sinos, foram condenados pela Justiça gaúcha por atos de improbidade administrativa em caso que ficou conhecido como "farra das diárias" . A decisão é de 18 de junho, mas foi divulgada nesta quarta-feira (9) pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Conforme a sentença, os réus participaram, em 2010, de cursos realizados em Santa Catarina que não tinham ligações com as funções legislativas dos então parlamentares. No entanto, as formações teriam sido usadas como justificativa para o recebimento de diárias e benefícios financeiros, custeados com dinheiro público.