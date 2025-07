Ex-vereador é investigado por prática de rachadinha em São Leopoldo

Um ex-vereador de São Leopoldo é alvo de operação da Polícia Civil nesta segunda-feira (14). A suspeita é de que o político de 37 anos tenha praticado a chamada "rachadinha" durante mandato entre 2021 e 2022 na cidade do Vale do Sinos. Os desvios de dinheiro público chegam a um montante de R$ 90 mil.

A Polícia Civil não informou, mas a reportagem apurou que se trata do ex-vereador Hitler Kleber Pederssetti, que foi eleito em 2020 pelo partido Democratas. Ele ocupou o cargo até 2024, quando concorreu a prefeito de São Leopoldo pelo Podemos, mas não se elegeu.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências do ex-parlamentar e de ex-assessores, que também são investigados no inquérito. O objetivo é recolher documentos e aparelhos eletrônicos que possam apontar a participação dos suspeitos no crime. Bloqueios bancários também foram decretados no valor de R$ 72 mil nas contas dos suspeitos.

A operação Dia D, nome em alusão à Segunda Guerra, busca combater os crimes de corrupção ativa, supostamente praticado pelo vereador, corrupção passiva, por dois assessores, e lavagem de dinheiro, que teria sido praticada pela companheira do vereador.

Pederssetti, que no momento não exerce cargo político, disse que ainda não tem um advogado designado, até por que não esperava pela ação desta segunda-feira:

— Eu ainda não tive acesso ao todo do processo, mas certamente nego qualquer prática como rachadinha, lavagem ou outras questões nesse sentido.

Como funciona a rachadinha

O agente público que tem cargos a sua disposição recebe parte dos salários dos ocupantes dos postos. Em alguns cenários, a porcentagem e como o repasse será efetuado é acordado entre ambas as partes.

Investigação

Em 2023, um assessor de Pederssetti procurou a polícia para denunciar uma suposta coação por parte do então vereador. O homem de 34 anos alegou que teria sido obrigado, entre janeiro e março de 2021, a repassar mensalmente cerca de R$ 600 do seu salário para o político. Em razão de desentendimentos com o parlamentar, esse homem pediu exoneração do cargo em abril de 2021.

A denúncia deu início à investigação por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, que já dura mais de dois anos. Além desta denúncia, a delegacia também recebeu documentos da Procuradoria da República de Novo Hamburgo, vinculada ao Ministério Público Federal, com queixas similares relacionadas ao ex-vereador.

Os suspeitos

Além de Pederssetti, durante a apuração o denunciante também passou a ser investigado. Isso porque, em fevereiro de 2022, ele foi nomeado novamente ao cargo de assessor do vereador e passou a se beneficiar do esquema fraudulento.

A justificativa para retornar ao cargo seria quitar uma dívida de energia elétrica, no valor de R$ 2 mil, referente à residência em que morava, em São Leopoldo. A conta de luz desta casa, segundo a investigação, estava em nome de Pederssetti junto à Rio Grande Energia (RGE). O assessor permaneceu no cargo até setembro de 2022, mas atuava como "servidor fantasma", aponta a investigação.

A polícia indica que o ex-vereador teria recebido os valores pertinentes às remunerações mensais do assessor durante esse período de seis meses. O denunciante, por sua vez, teria se favorecido do acordo ao quitar a dívida.

Um outro assessor do parlamentar, um homem de 37 anos considerado braço direito do então vereador, também participou do esquema criminoso. De acordo com a apuração, ele recebeu repasse de verbas referentes ao salário do denunciante.

— Eles (o vereador e seu braço direito) estavam praticando reciprocamente delitos de coação ativa, de corrupção ativa e corrupção passiva. Era um acerto entre eles para que, numa espécie de fraude ao erário público, recebessem parte do salário do denunciante — afirmou o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, da Draco de São Leopoldo.

A quarta suspeita de envolvimento nesta prática de rachadinha é a companheira do político, uma mulher de 27 anos. Segundo a polícia, ela faria a lavagem do dinheiro angariado com essa prática ilícita, inclusive com aplicações em criptoativos.