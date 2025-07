"Eu aboliria a Lei Áurea": ex-subcomandante da Guarda Municipal de Cachoeirinha é investigado por suposta prática de injúria racial

O nome do suspeito não foi divulgado. Conforme a Secretaria de Segurança Pública do município, ele foi afastado da função que exercia e está respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A polícia tem conhecimento que os crimes teriam ocorrido entre fevereiro e junho deste ano , no entanto, não descarta que as práticas tenham acontecido por mais tempo e com outras pessoas.

A investigação

As narrativas das vítimas foram corroborados por colegas de corporação que viram os atos acontecendo, afirma a polícia. Segundo o delegado, 11 pessoas já foram ouvidas no escopo da apuração.

O suspeito de praticar o crime de injúria racial também foi chamado para conversar com a polícia, mas negou as acusações.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública de Cachoeirinha

Zero Hora entrou em contato com o secretário de Segurança Pública de Cachoeirinha, Mauro Vargas. Ele afirmou que o subcomandante foi afastado da função e está respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar.

— Quando soube dos fatos, no mesmo dia conversei com o prefeito e com o vice e determinei a instauração de um processo administrativo para investigar as acusações. Eu também afastei o mesmo da função de chefia que ele ocupava para que não houvesse nenhum tipo de pressão nos guardas que fizeram a denúncia e para preservar a lisura da investigação — afirmou Vargas.