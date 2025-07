Estagiário da prefeitura de São Leopoldo é preso quando chegava para trabalhar

Estagiário trabalhava no setor de Ouvidoria da prefeitura de São Leopoldo.

Um estagiário da prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi preso nesta quarta-feira (23) quando chegava para trabalhar. De acordo com a Polícia Civil, homem, de 31 anos, é investigado por estupro e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.