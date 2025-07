Esposa de pai de santo suspeito de assassinar bebê, mãe da criança e adolescente é presa

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva da mulher de um pai de santo suspeito do assassinato de um bebê, da mãe da criança e de um adolescente em Esteio, na Região Metropolitana. Ela está detida sob custódia em uma delegacia.

As vítimas são Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, Miguel Martins Kosmalski, filho dela de dois meses, e Ariel Silva da Rosa, 16 anos — a relação dele com Kauany ainda não está clara. O desaparecimento dos três foi registrado no domingo (20) e os corpos foram localizados na terça-feira (22), dentro de uma cova em uma área de matagal na cidade. Eles teriam sido mortos a facadas.