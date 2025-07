"Ele era o dono da vida e da morte daquelas pessoas": último episódio do podcast "O Maníaco do Cassino" chega ao streaming

A condenação e a sentença do homem que aterrorizou o sul do RS estão no episódio final do podcast "O Maníaco do Cassino". Arte GZH / Arte GZH

Três anos após o primeiro ataque do serial killer que matou sete pessoas e deixou uma oitava tetraplégica no litoral sul gaúcho, entre dezembro de 1998 e março de 1999, o assassino é submetido ao Tribunal do Júri, em fevereiro de 2002. A condenação e a sentença ao homem que aterrorizou a região estão no episódio final do podcast "O Maníaco do Cassino", que chega nesta terça-feira (22) ao Spotify e ao YouTube.

Neste capítulo, o delegado regional de Rio Grande à época dos crimes, Pedro Álvares, relata as 10 horas de depoimento do assassino:

— Ele não tinha absolutamente nenhum sentimento, ele gostava de mostrar para as vítimas e dizia isso, que ele era o dono da vida e da morte daquelas pessoas, ele gostava de fazer esse terror, isso causava prazer para ele.

Uma produção original Zero Hora em seis episódios, o podcast tem seus capítulos disponibilizados semanalmente no streaming (veja abaixo como ter acesso ao conteúdo completo e extras).

Episódio 6: O julgamento

Dez horas de depoimento: como foi a longa madrugada em que os policiais interrogaram Titica. O alívio com a prisão em Rio Grande, e o julgamento do serial killer que horrorizou o Rio Grande do Sul.

