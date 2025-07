"Ele dizia que iria me tirar as crianças e que eu ia ver onde eu ia parar," diz mãe que luta na Justiça para proteger os filhos

Mãe das crianças foi ameaçada pelo ex-marido. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Vítima de violência doméstica, uma mãe de 29 anos, moradora de um município na região central do Estado, diz que teme pela segurança dos filhos e busca na Justiça uma solução para proteger as crianças, de três e cinco anos. Separada do agressor, e com medida protetiva, a jovem conta que recebeu mensagens com ameaças do ex-marido.

— Mesmo tendo medida, ele usava as crianças para me atingir. Então a minha preocupação era o quê? Ele fazer algo com as crianças para me atingir. Tipo foi aquele caso do menino Théo, sabe? — descreve ela, se referindo ao episódio do menino Théo Ricardo Ferreira Felber, de cinco anos, que foi jogado do alto de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel, em março deste ano, como uma forma de vingança contra a mãe da criança.

O temor aumentou quando o agressor violou o distanciamento determinado pela Justiça e foi preso neste ano, sendo libertado menos de 15 dias depois. O homem tem porte de arma, intensificando o receio da mãe.

— Isso foi uma das coisas que me preocupava também, porque, até ele descumprir a última medida aqui na frente da casa, ele estava armado ainda. Ele andava armado sempre, até para ir ao banheiro — afirma.

O conteúdo das mensagens enviadas preocupa a jovem por fazer menção aos filhos e conter ameaças contra ela.

Ele dizia que iria me tirar as crianças e que eu ia ver onde eu ia parar. Então, me preocupava muito com a questão dos meus filhos, porque eu sei as coisas que ele fazia, sei do que ele é capaz. Eu temia por mim e pelos meus filhos.

Para a advogada especialista em casos de violência doméstica, Caterine Rosa, este tipo de contato é considerado preocupante e levanta um alerta.

— É uma ameaça de morte, muito clara. Ali onde ele diz, inclusive, de que vai ter os filhos só para ele. De que forma? Se a mãe morrer — avalia.

Afastamento do agressor: os recursos da Lei Henry Borel

No Brasil, a legislação para proteção de menores de idade é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), e a Lei Henry Borel (2022), criada um ano após o brutal assassinato do menino Henry Borel, quatro anos, no Rio de Janeiro. O texto mais recente prevê um avanço nas medidas de prevenção e combate à agressão, com ênfase em ações para afastar o agressor e garantir maior segurança das vítimas.

Para buscar estes recursos, a advogada Caterine Rosa explica que é necessário um registro de ocorrência policial e o pedido de medidas protetivas. Depois, o expediente policial é encaminhado para a Justiça, onde a Vara Criminal faz a análise do pedido, decidindo se acatará, ou não, as solicitações.

Geralmente, antes de conceder, o juiz pede para o Conselho Tutelar verificar se a criança, ou as crianças, estão realmente em situação de risco. Via de regra. Esse é o procedimento adequado do Conselho Tutelar atuar juntamente com o Judiciário. CATERINE ROSA ADVOGADA

No caso da jovem de 29 anos, a Justiça entendeu que não existia uma situação de risco ou de vulnerabilidade. A decisão foi baseada em perícias psicológicas e laudos sociais realizados junto à rede de saúde e assistência social.

— Eu não me sinto segura, mas é pai, né? A lei está aí, diz que é pai, então eu não posso bater de frente contra isso — desabafa a mãe, que tenta reverter a decisão judicialmente.

Ouça a reportagem especial:

Risco ou alienação parental: o desafio da Justiça

O contexto de violência doméstica e a definição sobre manter, ou não, a convivência com o agressor é um desafio para o Judiciário. É preciso esclarecer se há risco para as crianças ou se a situação pode ser um caso de alienação parental, quando há interferência de alguém contra o genitor ou algum familiar próximo ao menor.

— A gente pede a suspensão da visita presencial com a manutenção das visitas virtuais por vídeochamada, justamente para não cortar o vínculo de imediato e aí a gente pede para que o Judiciário faça perícia psicológica ou até a gente indica visitas assistidas para verificar a situação, para ver como a criança vai reagir à presença do pai, que há pouco tempo atrás ela via batendo na mãe — argumenta Rosa, acrescentando que testemunhar cenas de agressões e brigas já configura uma violência psicológica para a criança.

A crítica da advogada é que uma entrevista com um integrante do Conselho Tutelar ou da perícia psicológica judicial não é suficiente para que a criança exponha o que realmente presenciou ou sente.

Não tem confiança na pessoa, ela tem confiança em quem? Na sua família, na sua rede de apoio, na escola, nos professores porque ela tem vínculo (...). Ela não vai falar em uma consulta de 40 minutos com um profissional que ela não nunca viu na vida.

Dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, a defensora pública Paula Simões reconhece que, apesar da tentativa para que haja convívio com os pais, é necessário estar atento aos sinais.

— Parto do princípio de que a convivência é saudável, mas se eu tiver indícios ou sinais de que, por exemplo, essa criança quando retorna da convivência com o pai e com a mãe, volta diferente, mais chorosa, retraída, isso precisa ser levado adiante nas situações, inclusive, de que possam ser suspensos esses momentos de convivência para o melhor interesse da criança — frisa.

O juiz do 2º Juizado Regional de Proteção da Criança e do Adolescente, Fábio Vieira Heerdt acredita que seja possível identificar quando o caso não é alienação parental, se a rede tiver uma boa atuação no processo de escuta dos filhos e estiver bem articulada.

— Se essa criança conseguir ser ouvida separadamente por psicólogos, por assistentes sociais, se a gente tiver notificação por parte das instituições que devem atuar, a gente consegue diferenciar quando aquela violência ou aquela ameaça é legítima e quando ela não é, quando vem de um contexto de alienação parental. Às vezes não é fácil, é muito sutil, porque muitas vezes a criança é influenciada por algum membro da família — sustenta o magistrado.





Heerdt ainda destaca a segurança dos profissionais que trabalham na prevenção e proteção das crianças, como uma barreira que também precisa ser superada, em alguns casos, para garantir que as medidas protetivas cheguem até essas crianças.

— Muitas vezes a própria rede se sente ameaçada, mas não deixa de agir. Nós tivemos um caso de aplicar as medidas por ameaças de traficantes. Às vezes, as famílias, os pais, vivem nesse contexto de tráfico e usam esse poder paralelo, esse poder ilegítimo, para tentar evitar ou fazem ameaças de que vão invadir o abrigo e tirar a criança de lá — evidencia.

Mãos Dadas: uma rede mais fortalecida para evitar novas vítimas

Sem testemunhas ou denúncias, muitos casos se perpetuam dentro de casa e ficam escondidos em meio a ameaças, medo, culpa, vergonha e falta de coragem de pedir ajuda. Em 2024, 1.324 crianças e jovens sofreram ferimentos intencionais em contexto de violência doméstica, que é quando o agressor é um familiar ou alguém conhecido. Os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda registraram 88 vítimas que morreram, de forma violenta e intencional, no mesmo ano.

Para ampliar a integração de toda a rede de proteção a partir de um atendimento mais qualificado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) lançou, no final do ano passado, o projeto Mãos Dadas. A iniciativa de capacitação tem como base a Lei da Escuta Especializada, de 2017, que prevê a redução de procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviverem a situação de violência ou, ainda, que gerem mais sofrimento, estigmatização ou exposição.

— É importante que se tenha, em cada município, profissionais capacitados para uma escuta especializada dessa criança ou adolescente — salienta a promotora Cristiane Corrales, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do MPRS.

Corrales defende que é preciso que cada agente da rede tenha clareza do seu papel e possa contar com os outros atores para agir com maior rapidez e evitar desfechos trágicos. Isso vale tanto para os órgãos de proteção, quanto para quem convive com as famílias, como professores, vizinhos, profissionais de saúde e de assistência social, que podem ser essenciais para evitar crimes.

Nós verificamos, a partir do projeto Mãos Dadas, desde o início lá quando ele começou a ser elaborado, que em algumas situações a rede de proteção poderia ter atuado melhor, mas em outras, nós verificamos que pessoas muito próximas dessas vítimas poderiam ter denunciado e não denunciaram. CRISTIANE CORRALES PROMOTORA

A defensora pública Paula Simões reforça que a proteção de menores é um dever de todos e que a omissão pode ter consequências graves. Ela explica que o sistema garante o anonimato, se for necessário.

— Às vezes tem alguém da comunidade que presencia, por exemplo, atos de violência doméstica contra uma criança, que pode recorrer ao Conselho (Tutelar) e não se preocupar pelo fato de o nome ficar constando ali como a pessoa que acabou promovendo esse encaminhamento — orienta.

Para promover o fortalecimento da rede pelo Estado, o Ministério Público vai até os municípios, convoca prefeituras do entorno e chama profissionais de áreas como educação, saúde, assistência social e conselhos tutelares, para que participarem de reuniões com os promotores da infância da região.

— O profissional que identifica isso (a violência), ele precisa, ele tem o dever legal de comunicar, mas essa rede precisa estar articulada, entendendo o fluxo de acordo com a realidade do seu município, os encaminhamentos necessários — destaca Corrales.

A partir das demandas apresentadas para melhorar os atendimentos, o grupo de cada município se organiza para buscar soluções e mantém encontros periódicos para deixar o sistema interligado e promover medidas em conjunto.

Como denunciar

190 – Brigada Militar

181 – Disque Denúncia

0800 642 6400 – Divisão Especial da Criança e do Adolescente da Polícia Civil

0800 642 0121 – Departamento de Homicídios

Disque 100 – Disque Direitos Humanos

Em Porto Alegre