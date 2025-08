"Ele disse que ia me matar", conta mulher que foi agredida pelo namorado com mais de 60 socos em elevador

O crime aconteceu no último sábado (26) e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio Câmera de segurança / Reprodução

A mulher que foi agredida pelo namorado dentro do elevador de um condomínio em Natal, Rio Grande do Norte, relatou à polícia que, durante o ataque, o agressor disse que iria matá-la. A informação foi escrita em um bilhete que a vítima entregou para os policiais de plantão que foram ao hospital, por não conseguir falar devido aos graves ferimentos, conforme o g1.

O ex-jogador da seleção brasileira de basquete 3x3 Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos, foi preso em flagrante. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, identificada como Juliana Garcia dos Santos, recebeu mais de 60 socos no rosto e no corpo.

Ainda no bilhete, a mulher relatou que estava no elevador porque sabia que seria agredida pelo homem.

"Eu sabia que ele ia me bater. Então, não sai do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu.

Juliana está internada com ferimentos graves. Ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e deve ser submetida a uma cirurgia. Ele foi preso e responde por tentativa de feminicídio.

Entenda

O crime aconteceu no último sábado (26) por voltas das 16h e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio onde o casal morava. O vídeo mostra uma discussão e, quando a porta do elevador se fecha, Igor parte para cima da vítima e começa a desferir socos contra ela.

Em depoimento, Igor alegou sofrer de claustrofobia, o que teria motivado seu comportamento violento. A justificativa foi refutada pela delegada responsável pelo caso.

— Ele justificou essa situação de claustrofobia, porque ele estava, querendo ou não, no elevador. Mas, assim, a meu ver, isso não é nenhuma justificativa para o que foi feito — afirmou a delegada Victória Lisboa, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), ao O Dia.

Segundo uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, foi o segurança do condomínio quem percebeu a agressão pelas imagens da câmera do elevador e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no térreo, o agressor foi contido por moradores e detido em seguida.

Briga antecedeu o crime

Testemunhas disseram que a briga começou ainda na área comum do condomínio, momento em que o suspeito chegou a arremessar um celular dentro da piscina. Ainda conforme o relato da amiga, o episódio teria começado após uma crise de ciúmes do homem.

Uma vizinha da vítima contou que estava na área da churrasqueira com a família, comemorando o aniversário da neta, quando tudo aconteceu: