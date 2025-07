Duas pessoas são presas durante fiscalização de panificadora na zona norte de Porto Alegre

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta sexta-feira (25) por crime contra as relações de consumo. As idades e nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas a Polícia Civil confirmou que eles atuavam em um estabelecimento de panificação , localizado na zona norte de Porto Alegre.

As detenções ocorreram durante ação da Vigilância de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com apoio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).