Dono de imobiliária mata corretores por dívida atrasada de R$ 25 mil em Santa Catarina, diz polícia

Durante uma reunião de vendas, dois corretores foram mortos a tiros em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, na terça-feira (1°). A reunião era sobre a venda de uma parte da empresa do autor do crime, conforme a Polícia Civil. Eles estavam dentro do empreendimento em questão: uma imobiliária especializada em imóveis. As informações são do g1.