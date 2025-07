Dois suspeitos de matar segurança da Ceasa em estação da Trensurb são presos em Canoas

— Seguimos com as investigações. Há mais envolvidos , mas não falaremos quantos para não atrapalhar os trabalhos — disse o delegado.

Como foi o crime

Conforme a investigação da polícia, a motivação do crime seria uma vingança premeditada, decorrente de um desentendimento ocorrido no interior da Ceasa horas antes do homicídio. Na época, a Ceasa informou que a discussão iniciou quando o segurança abordou um dos suspeitos por ele estar com o colete de identificação, mas sem a documentação necessária para atuar no local.