Dois homens são presos em ação contra o tráfico no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

Dois homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira (25) pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre . Os suspeitos não tiveram nomes e idades revelados.

Segundo o delegado Gabriel Borges, 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), as prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão de uma investigação relacionada à uma facção criminosa atuante na Vila Cruzeiro.

Durante o cumprimento do mandado, a polícia apreendeu 529 gramas de cocaína, 612 gramas de crack e 371 gramas de maconha. Além das drogas, foram encontrados uma pistola, carregadores, munições, material para embalar e acondicionar os entorpecentes, e dinheiro em espécie. O prejuízo estimado ao crime organizado com a apreensão é de aproximadamente R$ 60 mil.

— Essa ação é decorrente do acionamento do protocolo de enfrentamentos aos crimes de homicídio com ações pontuais e operações especiais em face dos grupos criminosos que praticam crimes de homicídios — acrescenta o delegado.