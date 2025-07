Dez anos após crime, acusado de matar casal carbonizado em Canoas é condenado a 48 anos de prisão

Solange e Paulo César foram mortos em 2015. Divulgação / Arquivo Pessoal

Evandro Francisco Padilha, 29 anos, foi condenado a 48 anos de prisão por matar um casal em Canoas, na Região Metropolitana. O júri ocorreu na terça-feira (15).

Ele é apontado pelo Ministério Público como o executor da morte de Paulo César Rachaski, 42, e Solange de Lima Vargas, 35, encontrados carbonizados dentro de um carro em agosto de 2015.

O tribunal do júri condenou o réu por duplo homicídio com as qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel. Ele foi levado para Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), onde já estava preso.

A sentença do júri foi proferida na tarde de terça pelo juiz Diogo de Souza Mazzucatto Esteves, da 1ª Vara Criminal de Canoas.

— Fato muito triste, revoltante, que revela uma dimensão profunda da maldade humana que é até mesmo difícil de conceber e descrever. Uma família destruída: o casal assassinado tinha dois filhos, à época com 3 e 11 anos. O réu cometeu o crime com uma brutalidade aterradora, tomando a frente do grupo criminoso no momento da execução e agindo com extrema frieza. Os jurados de Canoas fizeram a justiça dos homens, atendendo todos os pedidos do MPRS, e a pena aplicada pelo juiz presidente foi exemplar — disse o promotor de Justiça Leonardo Giardin.

As vítimas, que moravam em Santa Catarina, viajaram ao Rio Grande do Sul para negociar uma casa.

Conforme a denúncia do MP, o crime ocorreu durante uma suposta negociação de um imóvel entre Paulo César e Wladimir Luciano de Jesus Israel Zeferino, apontado como o articulador do crime.

A Polícia Civil indiciou sete pessoas pelo crime. Três delas foram condenadas em 2019. João Marcelo Dias recebeu uma pena de 46 anos e seis meses de reclusão por duplo homicídio qualificado, associação criminosa e receptação.

Everton Machado de Borba recebeu 45 anos e seis meses pelos homicídios e associação criminosa, e Diego Ribeiro de 40 anos e quatro meses pelos mesmos crimes, além de receptação.

O MP também denunciou Rodrigo Schlichting de Ávila, que morreu no curso do processo.

Segundo o MP, todos eles foram contratados por Wladimir Luciano de Jesus Israel Zeferino, que também faleceu durante o processo. Uma mulher foi indiciada pela polícia por furto qualificado, mas não foi denunciada pelo MP.

Condenado na terça-feira, Evandro Francisco Padilha havia sido preso no Paraguai em 2017 e cumpriu pena no Paraná por um duplo homicídio.

Relembre o caso

O casal foi encontrado carbonizado às margens da BR-448, no bairro Mato Grande, na Prainha de Canoas, no dia 26 de agosto. Segundo a perícia, eles teriam sido queimados ainda vivos dentro do próprio carro.

Paulo César era corretor de imóveis da cidade de Içara (SC) e foi atraído para São Leopoldo, onde supostamente concretizaria a venda de um imóvel por R$ 80 mil. Para a polícia, Wladimir nunca teve esse dinheiro. Ele teria planejado roubar do próprio corretor e forjar o pagamento da entrada.

Depois de chegarem ao município do Vale do Sinos, na manhã de 26 de agosto, Paulo César e Solange foram atraídos até a casa do suspeito, no bairro Feitoria.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram, no final da manhã daquele dia, Wladimir se deslocando com uma mulher já em Canoas, onde fizeram dois saques usando o cartão bancário das vítimas.