Crescimento dos estelionatos indica mudança na criminalidade do Brasil

Em 2024, as polícias brasileiras registraram 745 mil assaltos no país. O número é elevado, mas 15,2% menor que o do ano anterior. Enquanto isso, foram registrados 2,1 milhões de estelionatos, crescimento de 7,8% em relação a 2023. Esta transformação no modelo de crime praticado no Brasil vem ocorrendo há alguns anos. Há cinco, os golpes são mais numerosos do que os roubos.