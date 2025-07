Corregedoria da Polícia Civil indicia policial suspeito de matar adolescente de 15 anos em Porto Alegre

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Rio Grande do Sul encerrou a apuração sobre o assassinato de um adolescente, na zona leste de Porto Alegre . A investigação decidiu indiciar um policial civil pela morte de João Vitor Macedo, 15 anos , pelo crime de homicídio doloso, com dolo eventual . O jovem foi morto a tiros em março do ano passado, no bairro Agronomia.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra

“A Corregedoria da Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o Inquérito Policial nº 29/2024, que apurou as circunstâncias da morte de um adolescente ocorrida durante ação policial. O caso envolveu um policial civil que, durante perseguição a suspeitos de assalto, efetuou disparos que resultaram no óbito do jovem.



Após análise minuciosa das provas e depoimentos, a Corregedoria determinou o indiciamento do policial por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual (artigo 121 do Código Penal). A conclusão do relatório aponta que, ao efetuar disparos em direção à vegetação onde o adolescente se escondia, o agente assumiu o risco de um resultado letal, ainda que não houvesse intenção direta de causar a morte.



Em seu depoimento, o policial afirmou ter efetuado os disparos "em direção ao mato" como forma de advertência, reconhecendo que não visualizou o adolescente portando qualquer arma.



O caso será agora encaminhado ao Ministério Público para análise e eventual propositura de denúncia. O policial envolvido encontra-se atualmente afastado por licença-saúde, e já há medida de afastamento da atividade fim que será implementada imediatamente após seu retorno à função. Paralelamente, os autos serão compartilhados com o Conselho Superior de Polícia para as apurações administrativo-disciplinares pertinentes.



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul reafirma seu compromisso com a apuração transparente e rigorosa de fatos envolvendo agentes públicos, garantindo o respeito aos princípios legais e aos direitos de todas as partes envolvidas. Para preservar a regularidade do processo, os nomes dos envolvidos e detalhes sigilosos permanecem sob reserva.”