Corregedoria da BM prevê concluir inquéritos de duas abordagens policiais que resultaram em mortes até a semana que vem

O segundo caso envolve a morte de um homem durante abordagem de uma guarnição do Batalhão Ambiental no distrito de Palma, em Santa Maria, no último dia 2 de julho. O lenhador Valdemar Both, 54 anos, foi baleado em um caso tratado como legítima defesa. Apesar dos casos de repercusão, o corregedor-geral da corporação avalia que não há um aumento de casos de violência policial.