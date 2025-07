Corpo de bebê é encontrado dentro de mochila em terreno no interior do RS

Samu foi acionado e atestou a morte do bebê deixado em uma mochila.

Um morador encontrou uma mochila com o corpo de um recém-nascido no domingo (6), em um terreno baldio em São Borja , na Fronteira Oeste. A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta segunda-feira (7) para apurar o caso.

De acordo com a delegada Elisandra Batista, o bebê era do sexo feminino e tinha parte do cordão umbilical preservado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte.