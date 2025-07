Corpo de agricultor morto durante abordagem da BM é velado no noroeste do RS

Vendedor foi morto na sua propriedade rural, na localidade de Palma. Reprodução / Reprodução

O corpo de Valdemar Both foi sepultado na manhã desta quinta-feira (3) em Vista Gaúcha, na Região Noroeste. Ele foi morto a tiros na terça-feira (1º), no interior de Santa Maria, durante abordagem do Batalhão Ambiental da Brigada Militar.

No fim da tarde de quarta-feira (2) foi realizada uma cerimônia, que durou cerca de duas horas, em Palma, no interior de Santa Maria, onde Both residia. O sepultamento ocorreu às 10h desta quinta-feira, já em Vista Gaúcha.

Valdemar deixa a esposa, de 49 anos, e um filho de 21.

Relembre o caso

O vendedor de lenhas foi morto na sua propriedade rural, na localidade de Palma, no fim da tarde de terça-feira (1º).

O caso é tratado pela Polícia Civil como legítima defesa, já que, segundo o delegado Adriano de Rossi, responsável pela investigação, o agricultor teria tentado investir contra os policiais com um machado, quando foi atingido por dois dos três tiros disparados pela dupla de brigadianos.

Segundo a Polícia Civil, não haverá inquérito para apurar se houve o crime ambiental que motivou a abordagem da BM.

Os dois soldados foram afastados de suas funções enquanto durarem as investigações do inquérito instaurado na esfera militar. O prazo é de 40 dias. Na esfera civil, o prazo é menor, de 30 dias.

Vídeo mostra ação:

O que dizem as autoridades

Chefe do Comando Ambiental do Rio Grande do Sul, o coronel Rodrigo Gonçalves do Santos disse que os policiais foram ao local verificar denúncia de que faltava licenças do espaço que funcionava como serralheria. Segundo ele, na ocasião, Valdemar Both não teria apresentado os documentos.

O advogado que representa a família afirmou que o homem comprava eucalipto para fazer lenha e revender, e que os equipamentos, como uma motosserra, eram legalizados.

Em entrevista para a Rádio Gaúcha, o delegado afirmou que não houve exagero na conduta dos militares.

— Nesse momento, eu não entendo como excesso. A gente (policiais) é treinado para dar dois tiros em sequência. A gente não é treinado para dar tiro de advertência, no pé, na perna, para o alto. Nosso treinamento é para dar dois tiros na região do tórax. A gente tem de efetuar disparos até cessar a agressão injusta. Então, se são necessários dois, três, quatro, cinco, 10 tiros, você irá dar a quantidade necessária — ressalta o delegado Adriano de Rossi.

A defesa dos policiais disse que segue a posição oficial da Brigada Militar.

O que diz a Brigada Militar

A Brigada Militar possui armamento menos letal e protocolos de uso progressivo da força, que definem como e quando estes Equipamentos podem ser utilizados.

Neste caso em concreto, qualquer posicionamento preliminar sobre as condições de uso destes equipamentos, antes das devidas apurações do inquérito policial militar é impossível de ser realizada.

Assim que o inquérito for concluído, estas informações serão esclarecidas.