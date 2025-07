Como identificar um relacionamento abusivo e ajudar uma vítima de violência doméstica? 

Laís Malaguez Meyer, de 32 anos, foi uma das 31 mulheres assassinadas entre janeiro e maio de 2025 no RS. Ela não tinha medida protetiva e foi morta com seis tiros pelo marido.

A maior parte das vítimas de violência doméstica , via de regra, não procura ajuda, segundo especialistas. A estimativa é de que as mulheres levem, em média, até 10 anos para conseguir romper o ciclo de violência . Mas o que fazer quando uma amiga ou familiar está em um relacionamento abusivo e e não consegue se perceber como vítima?

— Todos nós, enquanto sociedade , não só podemos como devemos denunciar esses atos de violência — alerta a delegada Tatiana Bastos, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do RS. — Quanto antes ela pedir ajuda , maior a chance da gente conseguir interferir, não só enquanto polícia, mas enquanto rede, e evitar um desfecho como o feminicídio. O silêncio tem sido o maior cúmplice da violência — acrescenta.

Zero Hora mapeou os 31 casos de feminicídios ocorridos entre janeiro e maio de 2025 no Estado para compreender as razões que levaram as vítimas a não conseguirem pedir ajuda— 26 delas não tinham solicitado medida protetiva. Entre os fatores, está especialmente a relativização da violência. Ou seja, a própria mulher e pessoas no entorno dela toleram atos de violência.