Com esposa e filhas no carro, homem é preso após esconder 23 quilos de cocaína no tanque de gasolina; veja vídeo

Foram apreendidos 23 quilos de cocaína. Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 23 quilos de cocaína que estavam escondidos no tanque de gasolina de um carro, abordado em um restaurante às margens da BR-101, em Osório, no Litoral Norte. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25) e resultou na prisão em flagrante de três homens por tráfico de drogas. Veja o vídeo abaixo.

A droga estava no tanque de um Fiat Agile, com placas de Campinas (SP). No veículo, estava um homem de 46 anos, sua esposa e três filhas: duas crianças de seis anos e outra de dois.

Conforme a PRF, ao notar a chegada dos policiais, o pai tentou fugir e correu a pé em direção a um matagal que fica nos fundos do restaurante onde ele havia estacionado o carro. No entanto, ele foi alcançado pelos agentes, que realizaram buscas no interior do veículo devido à atitude suspeita do homem.

Os policiais identificaram que o homem não viajava sozinho. Dois irmãos, de 25 e 28 anos, seguiam à frente do Agile, em um Volkswagen Virtus, alugado, com placas de Belo Horizonte (MG), a fim de alertar em caso de eventuais ações de fiscalização na rodovia. Ambos também foram presos.