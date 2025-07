Clientes alegam terem sido vítimas de golpe após fechamento de academia em Porto Alegre; polícia investiga o caso

Academia está fechada desde 30 de junho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma academia do bairro Bom Fim, em Porto Alegre, é investigada pela Polícia Civil após clientes alegarem terem sido vítimas de golpe financeiro. Pelo menos 108 boletins de ocorrência foram registrados contra a NextFit, localizada na Avenida Oswaldo Aranha. A NextFit fechou as portas no início deste mês sem avisar previamente os frequentadores.

Entre os boletins, há casos de pessoas que contrataram pacotes semestrais poucos dias antes da academia fechar. Nenhuma delas foi ressarcida até o momento.

— No dia 30 de junho, o responsável fechou a academia alegando que iria ficar em reforma, mas não existiu reforma em momento algum. Ele simplesmente fechou a academia, sendo que uns dias antes estava fazendo promoção de planos para arrecadar novos alunos. Ele já imaginava que isso ia acontecer. Eu fui um que caí, fiz um parcelamento de 12 vezes no cartão. Meu plano começou a valer menos de 10 dias antes do fechamento da academia. E tem muitos alunos na mesma situação. Tem gente que pagou plano à vista no Pix. E tem 10 meses ainda para utilizar e a academia está fechada — relata um cliente que não quis se identificar.

Mesmo assim, há prints de clientes que receberam ofertas de promoções para planos anuais dias antes do fechamento. O plano anual, por exemplo, oferecia pagamento no cartão de crédito de 12 vezes de R$ 59. Uma professora que dava aula na academia falou sobre essa ação:

— Ele começou a pressionar os alunos para renovarem: "tem que renovar o plano, renovar o plano". Então, ele induziu vários alunos que se deram muito mal, né? A gente acha que ele fez isso para poder juntar um valor X sumir. Foi como ele fez, né? Sumiu!

Aviso nas redes sociais dias antes de fechar, falava em reforma.

Além dos mais de cem boletins de ocorrência, há um grupo no Whatsapp que reúne mais de 300 pessoas que frequentavam a Nex Fit e que estão em busca de alguma resposta da empresa. Entre os relatos, eles alegam não terem recebido nenhum tipo de aviso sobre encerramento das atividades da academia.

— Eu cheguei na academia no dia 25 de junho, uma quarta-feira. Eu cheguei a fazer um pouco de aula na quarta de manhã, um pouquinho na sexta-feira de manhã, e quando eu cheguei na segunda-feira, ela já estava fechada. Ou seja, eu não tive nem uma semana para poder usar a aula. Eu paguei quase R$ 2 mil. Fiz em 10 vezes. Eu só fiquei sabendo que tinham encerrado porque cheguei lá e "bati com a cara na porta fechada". Mas cancelado não foi. Eu que entrei em contato com os cartões de crédito e solicitei o cancelamento — afirma outra cliente.

Anúncio para renovar planos divulgado no canal da academia.

Inquérito

Um inquérito foi instaurado na 17ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre, sob liderança do delegado Daniel Ordahi, para investigar o caso.

Segundo ele, se comprovado que os donos da academia acertaram os planos com os clientes mesmo sabendo que fechariam as portas, o caso pode ser tratado como crime de estelionato.

Ele disse que a academia estaria fechada para reformas, não contatou mais ninguém e essas parcelas continuaram sendo descontadas das pessoas. Então aí estaria caracterizado o crime. DANIEL ORDAHI DELEGADO DE POLÍCIA

Clientes montaram um grupo no Whatsapp.

— As partes estão todas identificadas, é um inquérito que não representa nenhuma dificuldade maior para a polícia. Nos próximos dias, vamos ouvir o proprietário e as vítimas e entender em que circunstâncias ocorreram esses fatos — afirma o delegado.

O estabelecimento fechou para reforma no dia 1º de julho e não abriu mais.

Manifestação nas rede sociais

A academia suspendeu canais de contato por telefone, Whatsapp e site. Além disso, bloqueou comentários na sua página do Instagram. No entanto, ela permanece ativa e com postagens recentes. No dia 10 de julho, o sócio-proprietário Juliano Mendes Soares publicou um vídeo em que explica o motivo do fechamento, alegando problemas financeiros e dívidas acumuladas. Ele assume que a empresa ainda não havia dado resposta aos clientes, mas que seria por não ter uma posição concreta, além de prometer começar dar os retornos a partir desta segunda-feira (14).





Conforme o delegado, mesmo que haja ressarcimento completo das vítimas, isso não interfere no enquadramento como estelionato, caso haja esse entendimento a partir do inquérito:

— Isso foge à seara policial. As vítimas terão que procurar o Judiciário para que possam ser ressarcidas.

A abertura do CNPJ da academia ocorreu em 2023. No mesmo vídeo em que confirma o fechamento da empresa, Juliano alega ter sido alvo de ameaças nos últimos dias e diz que pretende tomar medidas judiciais cabíveis quanto a isso.

Fabrício Peruchin, Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humamos do RS, destacou que é importante ficar registrado que o Código de Defesa do Consumidor e o Direito do Consumidor protegem o consumidor nesta relação, pois ele é o vulnerável neste elo.

Ele orienta que os consumidores procurem a própria academia para que haja um acordo administrativo entre as partes. Caso não haja acordo, a pessoa deve procurar o seu advogado consumirista ou a Defensoria Pública para obter orientações, porque deverá entrar com uma ação judicial para ressarcimento dos seus valores.

— Se por acaso ainda persista alguma celeuma, o consumidor poderá procurar o PROCON estadual e ali passaremos todas as orientações para que haja uma resolução deste quadro.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu duas reclamações sobre o assunto e está analisando o caso.

Contraponto

Em nota (leia íntegra abaixo), a Nexfit disse que o encerramento das atividades foi uma medida extrema e necessária e que está à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento.

O que diz a Nexfit

A Nexfit encerrou suas atividades recentemente devido a uma grave crise financeira, que foi amplamente agravada por diversos fatores alheios à nossa vontade: desde as enchentes que atingiram o estado, passando por dificuldades econômicas severas, até a perda de receita causada por novas concorrências e uma exposição negativa recente, que impactou diretamente nossa sustentabilidade.

É importante deixar registrado que jamais houve qualquer intenção de prejudicar alunos, professores ou colaboradores. Pelo contrário: lutamos até o último momento com responsabilidade, tentando manter os compromissos e preservar os empregos, mesmo sem faturamento suficiente.

O encerramento das atividades foi, infelizmente, uma medida extrema e necessária, uma vez que a continuidade se tornou inviável. Inclusive, foi feito um pronunciamento oficial através dos canais da própria academia, explicando com transparência o ocorrido.

Estamos disponíveis para tratar com seriedade e respeito todas as pendências, por meio de um canal oficial de atendimento. Reitero que não houve dolo, má-fé ou qualquer intenção fraudulenta, e nos colocamos à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

Direção – Nexfit Academia