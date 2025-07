"Cheguei, entreguei a foto e dei o nome": no 5º episódio do podcast "O Maníaco do Cassino", a polícia identifica o autor dos assassinatos

Um apelido, um nome, um rosto: a prisão do maníaco do Cassino está no quinto episódio do podcast, no Spotify e no Youtube. Arte GZH / Arte GZH

No fim do verão de 1998/1999, um serial killer havia matado sete pessoas e deixado uma oitava tetraplégica em uma série de ataques a casais à beira-mar no litoral sul gaúcho. Ao percorrer endereços ligados ao suspeito, a polícia chega enfim a um apelido e depois ao nome do suspeito.

— Corremos no presídio e eu peguei a foto do cara. Aí abriu tudo. Só que dependia da confirmação da vítima. O pessoal de Pelotas ficou me esperando. Aí cheguei, entreguei a foto e dei o nome — conta o policial Sidinei Goulart, que atuava em Rio Grande e entregou ao responsável pela investigação dos homicídios a ficha prisional do possível assassino.

No dia seguinte, o homem é detido e levado a uma delegacia para averiguações. Reconhecido por três sobreviventes, ele finalmente recebe voz de prisão.

A polícia prende suspeitos e faz blitze nas ruas, mas patina nas investigações e não acha o culpado. O pânico só aumenta, a população evita sair à noite e passa a se armar. Indignado com a ausência de novas informações, um investigador retoma uma pista antiga.

