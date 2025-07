Celular Seguro: governo regulamenta ferramenta de consulta a restrições; veja como acessar

Consulta pode ser feita no site ou aplicativo Celular Seguro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentou na segunda-feira (14) o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), ferramenta que permite a consulta pública sobre aparelhos móveis com registros de roubo, furto ou extravio. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Disponível desde abril no aplicativo Celular Seguro, o cadastro visa ampliar a segurança na compra de celulares usados, oferecendo uma base unificada de dados. A plataforma reúne informações do próprio Celular Seguro, da Base Nacional do Cadastro de Estações Móveis Impedidas (Cemi), gerenciada pela Anatel, e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência (BNBO).

A integração dos sistemas permite que consumidores e órgãos de segurança pública verifiquem, de forma centralizada, se um aparelho tem alguma restrição. O objetivo é dificultar a revenda de dispositivos irregulares e acelerar a recuperação de celulares roubados.

A gestão do cadastro ficará a cargo da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que também atuará na articulação com os Estados para aprimorar os registros de ocorrências.

O registro não substitui os boletins de ocorrência nem os sistemas das operadoras de telefonia, mas funciona como uma base complementar, de acesso público. O tratamento dos dados segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade dos usuários e o uso das informações exclusivamente para fins de segurança pública.

Como consultar

Acesse o site celularseguro.mj.gov.br ou baixe o aplicativo Celular Seguro, disponível para Android e IOS

Acesse a opção Celulares com Restrição

Insira o número do IMEI — código de 15 dígitos que identifica o dispositivo

Caso não haja restrição, a informação será exibida na tela

Como saber o IMEI do celular

O IMEI pode ser obtido ao digitar *#06# no teclado do celular. Também é possível escanear o código de barras do IMEI, diretamente pelo aplicativo.