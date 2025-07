Casal que estava desaparecido é encontrado morto no Rio Taquari, em Lajeado

O casal de Estrela que estava desaparecido foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (22) em Lajeado. Conforme a Polícia Civil, os corpos de Marcia Helena Heiermann, 47 anos, e Vanderlei Heiermann, 53, estavam dentro do carro do casal no Rio Taquari, na região do Porto dos Bruder.