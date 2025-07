Polícia faz buscas por casal que desapareceu após sair para festa em Lajeado

A Polícia Civil faz buscas por um casal de Estrela, no Vale do Taquari , que não é visto desde a madrugada de domingo (20). Na noite de sábado (19), Márcia Helena Heiermann , 47 anos, e Vanderlei Heiermann , 53, foram a uma casa noturna em Lajeado, município vizinho.

— Estamos averiguando o que aconteceu, buscando imagens de câmeras de segurança e com trabalho em campo no centro de Lajeado e interior de Estrela. Eles foram vistos pela última vez na saída da Magic (casa noturna de Lajeado) às 2h (de domingo) — explicou o delegado Humberto Roehrig, que investiga o caso.

Filha do casal, Érica Heiermann, 22 anos, disse que ligações para o celular da mãe caem na caixa postal e mensagens no WhatsApp não são recebidas pelo dispositivo. O pai dela não tem telefone. Segundo a jovem, os pais vão a festas com pouca frequência.