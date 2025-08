BM compra mais quatro helicópteros e frota do governo do RS chegará a 15 aeronaves

Correção: atualmente, a Brigada Militar tem seis aeronaves e não sete como havia informado a Secretaria da Segurança Pública; com isso, em 2027, a frota será composta por 15 veículos e não 16 como publicado entre as 12h23min e as 18h50min de 30 de julho. O texto já foi corrigido.

O governo do Estado adquiriu mais quatro helicópteros para a Brigada Militar (BM), dois dos quais recebidos e em operação ainda este ano. As aeronaves se somarão a uma frota de outros 11 helicópteros e aviões que estão à disposição da BM, Polícia Civil e Bombeiros.

As novas aquisições para a Brigada — dois helicópteros novos e outros dois semi-novos — custaram R$ 260 milhões. De acordo com a BM, a ideia é ampliar a capacidade da corporação em operações policiais e resgates.

O comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, confirmou que a primeira das quatro aeronaves já está, na França, em processo de entrega técnica, momento no qual uma equipe da polícia checa o equipamento que foi adquirido. Trata-se de um helicóptero seminovo modelo H125, conhecido como Esquilo — único dos quatro adquirido com recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados, gerido pelo Ministério Público.

O custo da aeronave, que chegará ao Rio Grande do Sul até o fim do ano, é de R$ 25,9 milhões. O helicóptero será trazido ao Brasil de navio e, antes de ser incorporado à frota, receberá pintura e equipamentos operacionais.

Além dele, a BM aguarda a chegada de um Bell 429, helicóptero biturbina com capacidade para voar à noite, recurso ausente nas aeronaves atuais. Segundo o comandante da BM, a aeronave foi adquirida com recursos do Estado, ao custo de R$ 58 milhões, e também será entregue em 2025.

Entregas em 2027

Outras duas aeronaves modelo AW169, da fabricante Leonardo, devem ser entregues em 2027. São dois helicópteros novos e mais robustos que os demais, com capacidade para transportar até 10 passageiros, além de piloto e copiloto.

De acordo com o coronel Feoli, cada um deles custará ao Estado cerca de R$ 90 milhões. Essas duas aeronaves também são biturbina e preparadas para voos noturnos.

— Esses helicópteros têm pouca limitação de voo, principalmente para resgates, se eventualmente nós tivermos situações extremas como as que nós tivemos nos últimos dois anos — disse Feoli.

Atualmente, a frota da BM conta com três helicópteros Esquilo, dois helicópteros Koala e duas aeronaves de asa fixa: um Grand Caravan e um King Air.

Com a ampliação da frota, a BM projeta a abertura de uma nova base aeropolicial em Santa Maria, somando-se às já existentes em Porto Alegre, Caxias do Sul e Capão da Canoa.

Leite anunciou compra de avião a jato, mas voltou atrás

A compra de um avião a jato também estava nos planos do governo, com uso de recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), previsto para a reconstrução do Estado após a enchente. A aeronave a jato custaria ao Estado cerca de R$ 95 milhões, conforme antecipado por Zero Hora, em 26 de março.

O plano gerou repercussão negativa para o governador Eduardo Leite. Adversários políticos alegaram que o governador estava tentando comprar o avião a jato para ser utilizado para atividades políticas.

Leite frequentemente se desloca para agendas no Interior com uso de aeronaves do governo do Estado. Em resposta à reportagem de Zero Hora, o governador afirmou que, do total de horas de uso das duas aeronaves atuais, menos de um quinto é destinado a deslocamentos do próprio chefe do Executivo.

Em 2 de abril, Leite anunciou que estava desistindo da compra do avião, uma vez que o debate, segundo o governador, estava ocorrendo a partir de "argumentos viciados e equivocados que foram trazidos na política e na imprensa".

Lista de aeronaves do governo do Estado:

Aeronaves atuais da BM

2 helicópteros Esquilo

2 helicópteros Koala

1 avião Grand Caravan

1 avião King Air

Aeronaves atuais da Polícia Civil

2 helicópteros Esquilo B3

2 aviões bimotores Baron 58

Aeronave atual dos Bombeiros

1 helicópteros Koala

Aeronaves compradas para a BM

1 helicóptero Esquilo

1 helicóptero Bell 429

2 helicópteros AW169