Bicheiro é alvo de ataque a tiros no Rio de Janeiro

Apontado como um dos chefes do esquema do jogo do bicho no Rio de Janeiro, o contraventor Vinicius Drumond foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira (11) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O veículo em que ele estava alvejado por diversos disparos na Avenidas das Américas, por volta das 11h, próximo à estação Ricardo Marinho do BRT, conforme o g1.