"Atira nela agora", disse namorada de adolescente que matou os pais e o irmão no RJ; menina foi apreendida

A Polícia Civil de Mato Grosso apreendeu, na noite de segunda-feira (30), a namorada , de 15 anos, do adolescente que matou os pais e o irmão em Itaperuna, no Rio de Janeiro. A garota já tinha sido escutada e seu notebook havia sido apreendido. A polícia descobriu que todo o crime foi comunicado pelo garoto, de 14 anos, em tempo real à namorada.

O casal se conheceu em jogos online e conversa há seis anos. Após a análise do diálogo dos adolescentes, a garota foi apreendida.

— Durante a apuração, o que se constatou é que a motivação era só uma: o desejo do adolescente de vir e ficar junto com ela. Essa foi a razão pela qual ele matou toda a família, pois, dias antes, a mãe tinha negado que ele viesse do Rio de Janeiro para Mato Grosso — disse o delegado.