Ataque hacker pode ter furtado R$ 1 bilhão após invasão a sistema de empresa que conecta bancos ao BC

Sistemas de instituições financeiras foram invadidos após um ataque hacker a sistema da C&M Software , empresa que presta serviços de tecnologia na intermediação entre instituições financeiras e o Banco Central (BC) . Segundo especialistas do Grupo FS, empresa de segurança da informação, esse seria o maior caso já registrado no Brasil .

Entenda

O ataque envolveu o uso indevido de credenciais de clientes (nomes de usuários e senhas) para acessar de forma fraudulenta as contas reserva. Após a identificação da falha, o Banco Central determinou o desligamento do acesso das instituições às infraestruturas operadas pela C&M.

A empresa é homologada pelo BC para operar com o Pix, assim como outras oito companhias no país. Entre seus clientes estão bancos como Bradesco e XP, que afirmaram não terem sido impactados.

As contas reserva são utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária, como transferências de fundos entre as instituições financeiras. A infraestrutura do Pix não foi comprometida, mas o ataque afetou uma série de bancos que integram a rede do Pix, causando interrupção temporária em transferências pela modalidade.