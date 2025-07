Ataque a tiros deixa três mortos e três feridos no bairro Rubem Berta

Três pessoas foram mortas a tiros e outras três ficaram feridas em um ataque na noite desta terça-feira (22) no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu por volta das 23h10min na Rua Adelino Ferreira Jardim, próximo à esquina com a Avenida Martim Félix Berta.

De acordo com a Brigada Militar, as vítimas estavam em frente a uma revenda de bebidas, quando foram surpreendidas por atiradores. Três homens foram alvejados com diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm e morreram no local.