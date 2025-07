Jovem é encontrado morto dentro de geladeira em matagal no RS; saiba o que diz a investigação

Crime ocorreu em junho. Suspeito foi preso na última quinta. Polícia Civil / Divulgação

O assassinato de um jovem de 18 anos, encontrado morto dentro de uma geladeira em uma área de mata, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, é investigado pela Polícia Civil. A vítima também estava com uma mangueira enrolada no pescoço.

Na quinta-feira (17), um homem de 30 anos foi preso temporariamente por suspeita de envolvimento no caso. Segundo a investigação, ele teria participado do homicídio e ajudado a transportar o corpo dentro da geladeira, utilizando uma carroça até o local onde foi deixado, às margens da BR-287.

Além da prisão, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do suspeito, no bairro Juscelino Kubitschek, em Santa Maria. No local, foi localizada outra parte da mangueira que, conforme a polícia, teria sido usada no estrangulamento da vítima.

O homem preso possui antecedentes por tráfico de drogas. Durante o depoimento, ele negou participação no homicídio.

O assassinato

A polícia ainda tenta entender a dinâmica do crime. No entanto, investigação apurou que a morte ocorreu por asfixia, na tarde de 19 de junho, no bairro Juscelino Kubitschek.

De acordo com o delegado Adriano De Rossi, da Delegacia de Homicídios (DHPP) de Santa Maria, o crime teria sido motivado por uma desavença entre a vítima e usuários de drogas.

O jovem teria o costume de praticar furtos e circular por pontos usados para a compra e venda de entorpecentes no bairro. Isso, segundo a polícia, gerava tensão entre os frequentadores do local em razão de uma possível atenção indesejada da polícia.

O corpo

O corpo foi descoberto no dia seguinte ao crime, em 20 de junho, por uma pessoa que caminhava pelo local, próximo às margens da BR-287, no bairro Boca do Monte.

Conforme a polícia, o denunciante teria se interessado por um pedaço de mangueira que saía de dentro da geladeira abandonada. Quando se aproximou, no entanto, o pedestre constatou que havia um corpo dentro do eletrodoméstico. As autoridades foram acionadas e a investigação teve início.

Investigação

Além do homem que foi preso, a Polícia Civil acredita que mais pessoas estejam envolvidas no caso.

— Após a prisão de um dos suspeitos, o trabalho investigativo prossegue para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime — afirmou o delegado De Rossi.