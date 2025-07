Análise de câmeras auxiliou na prisão de suspeito de facilitar ataque hacker

A Polícia Civil de São Paulo analisou imagens das câmeras internas de segurança da empresa de tecnologia C&M Software (CMSW) para desvendar parte do ataque hacker que desviou pelo menos R$ 800 milhões de instituições financeiras no início da semana passada, o maior crime do tipo já registrado no Brasil. A partir do estudo, os policiais monitoraram o comportamento dos funcionários e conseguiram descobrir quem teria facilitado a ação dos criminosos.