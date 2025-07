Adolescente é suspeito de ser um dos mentores das mortes de mãe, bebê e amigo em Esteio, diz polícia

Suspeita do crime, Belisia de Fátima da Silva foi levada pela ao local nesta quinta-feira.

A polícia também avalia realizar uma acareação entre os suspeitos : Jocemar Antunes de Almeida, 46 anos, a esposa dele, Belisia de Fátima da Silva, 41 anos, e dois adolescentes de 15 e 17 anos que residiam há alguns meses na residência do casal. O objetivo seria confrontar versões.

Os quatro são investigados pelas mortes de Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, do filho dela, Miguel, dois meses, e do amigo da jovem, Ariel Silva da Rosa, 16 anos. Os três estavam desaparecidos desde domingo (20) e os corpos foram encontrados na terça-feira (22), em uma vala às margens do Rio dos Sinos.