Adolescente é morto com facada em saída de festa em Bagé

Segundo a Polícia Civil, ele foi morto após um desentendimento com outro homem dentro de um salão de festas conhecido como "Domingueira". Conforme o delegado Daniel Severo, responsável pelo caso, a hipótese é que o ataque foi motivado por ciúmes. De acordo com o relato de testemunhas, a briga começou porque Wesley estava acompanhado da ex-namorada do suspeito.

A briga seguiu do lado de fora da festa, onde a vítima foi atingida com um golpe de faca no tórax. Ele morreu no local. Logo após o crime, o suspeito fugiu em um Fiat Palio de cor escura. Ele já foi identificado pela polícia, mas não foi preso.