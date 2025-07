Casal desaparecido sofreu acidente e é encontrado morto dentro de carro no Rio Taquari: "A principal hipótese é que o condutor tenha errado o caminho", diz delegado 

O veículo onde as vítimas estavam, uma caminhonete Blazer de cor bordô, foi retirado do rio no fim da manhã. Júlia Amaral / RBS TV / Reprodução

Um erro na escolha do caminho na volta para casa é a principal hipótese da causa do acidente que matou um casal em Lajeado, no Vale do Taquari.

Na madrugada desta terça-feira (22), foram encontrados os corpos de Marcia Helena Heiermann, 47 anos, e Vanderlei Heiermann, 53, no Rio Taquari. Eles estavam dentro de um carro submerso no Rio Taquari.

Segundo a Polícia Civil, minutos antes do acidente, as vítimas haviam saído de uma festa em uma casa noturna no centro de Lajeado e seguiam para Estrela, município vizinho onde moravam.

O estabelecimento fica a menos de um quilômetro do Porto dos Bruder, onde o casal foi localizado morto.

Após a saída da boate, a rota mais curta para a casa deles envolvia o acesso à Rua Ítalo Reali, que se conecta à ponte entre Lajeado e Estrela. No entanto, Vanderlei, que conduzia o carro, não seguiu esse caminho.

— Eles saíram da festa em direção à Estrela em um momento que havia neblina, que comprometia a visibilidade. A principal hipótese é que o condutor tenha errado o caminho e entrado no rio — explica Humberto Roehrig, delegado responsável pela investigação.

Segundo ele, imagens de câmera de segurança na região do Parque Ney Santos Arruda, às margens do Rio Taquari, mostram o deslocamento do carro em direção ao ponto do acidente.

O material indica a presença de cerração momentos antes do acidente. No vídeo (veja abaixo), porém, não é possível estimar a velocidade do carro, conforme Roehrig. A polícia também não conseguiu concluir se os passageiros usavam cinto de segurança.

— Não tem nenhuma circunstância que aponte para um crime. Nas imagens não há um veículo seguindo (as vítimas), nem temos informação de histórico de ocorrências do casal. Tudo indica que foi uma fatalidade que causou a morte deles por afogamento — acrescenta o delegado.

Testemunhas relataram à polícia que o casal havia ingerido bebida alcoólica na festa. A informação será analisada na perícia dos corpos, que está a cargo do Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado. O trabalho também identificará a causa das mortes.

O carro onde as vítimas estavam, uma caminhonete Blazer de cor bordô, foi retirado do rio no fim da manhã. O veículo pertencia às vítimas.

Sobre o caso

Márcia Helena e Vanderlei moravam na localidade de Linha Geraldo Baixa, no interior de Estrela, de onde saíram para a casa noturna na noite do último sábado (19). Eles fizeram o último contato com a família por volta das 21h, depois seguiram para Lajeado.

Testemunhas relataram terem observado os dois por volta das 2h de domingo (20), na saída da casa noturna. Desde então, não foram mais vistos nem fizeram contato.

Na manhã de segunda-feira (21), a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Lajeado, que iniciou buscas no município e na região onde as vítimas moravam.

O casal, que estava junto havia mais de 25 anos, deixou três filhos. Arquivo pessoal / Reprodução

A procura foi concentrada na região Porto dos Bruder após a polícia receber um vídeo que mostrava o veículo do casal minutos depois da saída da boate.

A localização dos corpos foi feita pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Márcia era diarista e Vanderlei, trabalhador autônomo. O casal, que estava junto havia mais de 25 anos, deixou três filhos.