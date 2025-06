Vice-prefeito de Maquiné é preso por crimes ambientais; político nega irregularidades e alega abuso de autoridade

O vice-prefeito de Maquiné , Lucas Fagundes, foi preso em flagrante na quinta-feira (5) por crimes ambientais . A prisão foi realizada pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar, após uma denúncia anônima indicar que homens estavam fazendo intervenções em um curso d'água em área de preservação permanente , que é afluente do Rio Maquiné, no Litoral Norte .

Conforme apurado por Zero Hora, os agentes chegaram à propriedade privada e viram que uma máquina estava sendo usada no serviço. Os policiais pediram as licenças ambientais, que não existiam. Por esse motivo, pediram a presença do proprietário da área.