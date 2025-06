Vendedor de yakisoba é preso suspeito de feminicídio de jovem que teve corpo atacado por cães no Rio de Janeiro

Um homem identificado como Zhaohu Qiu, de 35 anos, com ascendência chinesa, foi preso pela polícia nesta segunda-feira (16). Ele é suspeito de envolvimento no feminicídio de uma jovem de 18 anos na comunidade Beira Rio, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima foi encontrada morta com o corpo parcialmente devorado por cães, na manhã de sábado (14).